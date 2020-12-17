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    Эмманюэль Макрон и Александр Лукашенко поздравили казахстанцев с Днем Независимости

    17 Декабря 2020, 20:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравительном послании от имени французского народа желает счастья и процветания Казахстану.

    «Этот год примечателен тем, что наши страны идут по пути сближения. И я этому очень рад. 1 марта 2020 года вступило в силу Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном», – пишет Президент Франции. Он также отметил подписание Казахстаном Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, и продолжение реализации новых совместных проектов в рамках дорожной карты экономического сотрудничества, несмотря на то, что их сроки сдвинуты из-за пандемии.

    Кроме того, Эмманюэль Макрон в своем письме сообщил, что продвигается проект по открытию французского учебного заведения в Нур-Султане.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил свои поздравления по случаю Дня Независимости Казахстана.

    «Успехи Республики Казахстан, достигнутые в деле укрепления государственности и улучшения благосостояния народа, в социально-экономической и культурной сфере, а также завоеванный авторитет страны на международной арене радуют нас. Верю, что благодаря нашим совместным усилиям отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, наше стратегическое партнерство будут и впредь развиваться в соответствии с волей наших народов, имеющих общие моральные ценности и традиции», - говорится в поздравительной телеграмме.

    Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил достигнутый за годы суверенитета значительный прогресс Казахстана в социально-экономическом и гуманитарном развитии, в заслуженном признании международного сообщества.

    «В Беларуси искренне дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном, которые с каждым годом крепнут и совершенствуются, наполняясь новым содержанием. Убежден, что взаимная поддержка, доверие и открытость, присущие отношениям между нашими государствами, позволят сообща противостоять беспрецедентным вызовам современности и успешно расширять многоплановое и эффективное сотрудничество на благо белорусского и казахстанского народов», - говорится в поздравительном послании Александра Лукашенко.

    Президент Армении Армен Саркисян в своем поздравлении на имя Касым-Жомарта Токаева пожелал Главе государства успехов в работе, а народу Казахстана – мира, добра и процветания: «Выражаю глубокую уверенность в том, что сотрудничество Республикой Армения и Республикой Казахстан, основанное на взаимном доверии и взаимной поддержке, будет и впредь развиваться на благо двух народов».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что со дня провозглашения независимости Казахстан успешно закрепил за собой достойное место на международной арене, добился значительных успехов в политической и социально-экономической сферах.

    «Убежден, что дружественные армяно-казахстанские отношения и в дальнейшем будут динамично развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений, что всецело исходит из интересов народов наших стран», - говорится в поздравлении.

    Приветственные телеграммы по случаю Днем Независимости и пожелания благополучия и процветания в адрес Главы государства и народа Казахстана также направили председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана День Независимости
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