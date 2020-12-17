Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Эммануэль Макрон заболел коронавирусом

    17 Декабря 2020, 16:04

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    «42-летний Макрон прошел тест на коронавирус после появления симптомов болезни и теперь будет находиться в изоляции в течение семи дней», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

    По словам одного из официальных лиц, Макрон «по-прежнему отвечает» за управление страной и будет работать удаленно.

    На этой неделе Франция ввела комендантский час в ночное время, чтобы помочь справиться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.

    Пока не ясно, как президент Макрон заразился вирусом, но его администрация выявляет всех, с кем он контактировал в последнее время, чтобы предупредить их о произошедшем.

    По данным Университета Джона Хопкинса, с начала эпидемии в стране было зарегистрировано два миллиона подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Жертвами вируса стали более 59 400 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и переписал историю
    Делегация казахстанской молодежи посещает Страсбург
    Увеличится список вузов Франции, в которых можно учиться по программе «Болашак»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков