Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам обработки 98% бюллетеней, за Эммануэля Макрона проголосовали 58,32% избирателей, за кандидата от ультраправых сил Марин Ле Пен - 41,68%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Марин Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. Свой результат на выборах она назвала «оглушительной победой». Пять лет назад ей не удалось набрать во втором туре и 35% голосов.

Европейские лидеры поздравили Эммануэля Макрона с победой, выразив надежду на продолжение совместной работы.

Нынешние президентские выборы являются двенадцатыми в Пятой Французской Республике.

Как ранее сообщалось, президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Всего в избирательном списке было представлено 12 кандидатов.