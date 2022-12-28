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    Эмиссии для госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждать Мажилисом призывают депутаты

    28 Декабря 2022, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков. Об этом заявил депутат Мажилиса Канат Нуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По отдельному поручению Главы государства, Мажилис 23 ноября изменил банковское законодательство в части повышения прозрачности происхождения капитала банков и ограничению выплаты ими дивидендов за счет госпомощи. Но чтобы обеспечить дальнейшую прозрачность и, следовательно, эффективность функционирования финансового сектора экономики, мы вынуждены обратиться к вам по проблеме реализации программы повышения финансовой устойчивости банков, которая будет действовать до 2032 года», - сказал Канат Нуров, озвучивая депутатский запрос в адрес Генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

    Мажилисмен заявил, что по-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков

    По его словам, надо немедленно перестроить деятельность Правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались Мажилисом в рамках госбюджета, иначе они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Мажилис Экономика
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