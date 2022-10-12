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    Эмир Катара призвал активизировать работу казахстанско-катарской межправительственной комиссии

    12 Октября 2022, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимо активизировать работу казахстанско-катарской межправительственной комиссии в различных сферах. Об этом заявил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе встречи в узком составе мы обсудили несколько вопросов. Мы отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Также нужно активизировать соглашения, достигнутые в ходе предыдущих переговоров. В том числе вопрос взаимной инвестиционной поддержки. В дальнейшем мы должны активизировать работу казахстанско-катарской межправительственной комиссии в различных сферах», - сказал Эмир Катара ходе переговоров в расширенном составе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Акорде.

    В связи с коронавирусом в 2020 году межправительственная комиссия приостановила работу.

    «Надеюсь, что в ближайшее время эта комиссия возобновит работу. Также мы затронули вопросы регионального и международного уровня. Завтра в столице Казахстана состоится VI саммит СВМДА. На этом саммите мы обсудим вопросы политики, безопасности и другие актуальные вопросы, касающиеся азиатского региона», - заключил Эмир Катара.


    Фото : t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Сотрудничество Международная деятельность РК Катар
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