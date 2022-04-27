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    Эмбрионы бело-голубой породы коров планируют поставлять из Бельгии в РК

    27 Апреля 2022, 08:34

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Фермеры Бельгии заинтересованы в разведении бельгийской бело-голубой породы коров в Казахстане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Blanc Bleu Belge (ВВВ) — национальная порода коров Королевства Бельгия. Этот тип домашних животных был выведен в Бельгии в 1950 году. Сейчас в стране насчитывается более 1 млн голов бело-голубой породы, т.е. более половины всего поголовья крупного рогатого скота Бельгии.

    Селекционная работа вывела особый ген, который отвечает за гипертрофию мышц животного. Этот ген, наделяющий породу особым телосложением, передается потомству. К примеру, один бык бельгийской бело-голубой породы может достигать веса до 1,5 тонны. Поэтому порода BBB считается породой-чемпионом по производству мяса высшего сорта в мире.

    Кроссбредная технология с использованием биоматериала бельгийской бело-голубой породы способствует развитию мясного скотоводства. Используя технологию кроссбрединга путем скрещивания коров молочных и мясных пород с бельгийской бело-голубой породой, можно получить теленка мясного направления для дальнейшего интенсивного откорма с более высокими показателями выхода мяса с туши, чем чистопородные животные молочного и мясного направления.

    Мясо этой породы постное и часто сравнивается с куриным в связи с низким содержанием жира (около 5%).

    Наш собственный корреспондент в Бельгии посетил ежегодный конкурс-ярмарку бельгийских бело-голубых пород, который состоялся 24 апреля в г. Реккем, Западной Франдрии. На ярмарке было выставлено свыше 250 голов бельгийской бело-голубой породы, которых оценивало специальное профессиональное жюри.

    После выявления «победителей» среди коров и быков BBB по специальным критериям, состоялся публичный аукцион животных. При этом 10% от продажи пойдет в Фонд борьбы с детским раком.

    По словам генерального директора компании «EcoDynamics» Люка Ван Хифте, преимуществами бельгийской породы КРС являются хорошая мясная продуктивность, низкое содержание жира, высокое содержание полиненасыщенных жиров, низкий уровень холестерина и потребление животными кормов, а также высокая динамика КРС прибавления мяса (в среднем 1,5 кг в сутки).

    Примечательно, что сделки на чемпионатах бельгийской бело-голубой породы заключаются по принципу джентельменского соглашения – без каких-либо официальных договоров либо контрактов, а только на личном доверии между продавцом и покупателем.

    Собеседник рассказал, что на подобных выставках многие фермеры давно знают друг друга. В целом фермерство в Бельгии – семейный бизнес, который передается из поколения в поколение. Тем не менее, он добавил, что работа в производстве КРС требует высоких физических затрат и личного времени фермеров.

    Л. Хифте поделился своими планами совершить в мае текущего года бизнес-миссию в Казахстан, где намерен провести переговоры с казахстанскими фермерами.

    Бельгийские бизнесмены, наряду с экспортом в Казахстан готовых зародышей племенных КРС, готовы обеспечить технологическое обучение казахстанских фермеров и ветеринаров, управление и мониторинг ферм.

    «Я думаю, что в Казахстане отечественный агропромышленный комплекс нуждается в различных типах развития животноводства. В данном случае мы видим бельгийскую бело-голубую породу КРС, которая отличается высокой производительностью мяса. Наш план – немного диверсифицировать возможности наших фермеров, рассмотреть различные варианты в животноводстве. С этой целью Посольство Казахстана в Бельгии и местные фермеры организовывают их бизнес-миссию в нашу страну в ближайшее время, уже в мае месяце.

    В нашей стране бельгийские фермеры посетят три региона: столичный, Алматинскую и Костанайскую области. Дело в том, что это не просто вопрос проекта поставок эмбрионов и живого скота этой породы из Бельгии, но это прежде всего правильный менеджмент в фермерском хозяйстве при наличии такого вида мясных пород. Посмотрите характеристики данного вида достаточно впечатляющие. Примечательно, что эту породу бельгийцы начали производить и скрещивать еще в 19 веке, и через сто лет достигли положительного результата», - сказал посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан.

    Кроме того, бельгийцы используют обычные корма: сено, овес, т.е. натуральные элементы.

    «Думаю, будет интересно показать этот опыт казахстанским производителям. Хотел бы добавить, что бельгийцы также планируют привезти в Казахстан своего ветеринара. Это говорит о том, как важно технологически правильно организовать такой тип животноводства. В свою очередь, бельгийцы намерены пригласить с ответным визитом в Бельгию наших фермеров.

    Добавлю, что в своем производстве крупного рогатого скота данной породы, местные фермеры внимательно следят за охраной окружающей среды. И использование передовых экотехнологий в сельском хозяйстве тоже будет немаловажно для Казахстана», - заключил посол.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Минсельхоз Экономика Бельгия Сельское хозяйство Сотрудничество Мировые новости Животные
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