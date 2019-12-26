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    Елжан Биртанов провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»

    26 Декабря 2019, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел личный прием граждан в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В общественную приемную к министру граждане обратились с различными вопросами.

    «В первую очередь граждане обращаются по вопросам качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения, организации медпомощи, лечения за рубежом, реабилитации больных. Также посредством видеоконференцсвязи удалось выслушать жалобы и предложения граждан со всех регионов страны», - сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Гаухар Бисарина журналистам.

    Всего обратились к министру более 30 человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нур Отан Здравоохранение
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