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    Елсияр Канагатов назвал главную цель казахстанских спортсменов на юношеской Олимпиаде

    6 Января 2020, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор дирекции Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов назвал главную цель казахстанских спортсменов на предстоящей юношеской Олимпиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главная цель на юношеских Олимпийских играх, конечно – достойно выступить. Но кроме этого, там много других спортивных и культурных мероприятий, которые направлены на продвижение солидарности олимпийского движения. Это наши лучшие спортсмены, которые заслужили право участия в играх. Думаю, спортсмены достойно представят нашу страну. На играх мы всегда завоевывали медали, поэтому, хоть загадывать наперед мы и не можем, но я знаю, что наши спортсмены подготовлены», - сказала Елсияр Канагатов в кулуарах велотрека «Сарыарка».

    По его словам, на предстоящих соревнованиях будут представлены новые виды спорта.

    «На этих соревнованиях будут такие новые виды спорта, как хоккей 3х3 – наши спортсмены будут здесь представлять не только страну, но и участвовать в международной команде совместно с атлетами из других стран. Есть лыжное пятиборье – такие соревнования проводятся для юношеских команд», - отметил спикер.

    При этом, он подчеркнул, что даже для юных спортсменов приоритетной целью остается взрослая Олимпиада.

    «Главное, чтобы после этих игр спортсмены перешли на молодежный и взрослый этапы. Мы не думаем, что нужно все отдать, а потом сойти с дистанции. Такие примеры были, когда со спортсмена на юношеском этапе «выжимают» все, а до взрослого этапа они не доходят. Будем болеть за наших спортсменов и надеяться, что медали будут», - заключил Е. Канагатов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Олимпиада
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