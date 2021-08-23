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    Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ

    23 Августа 2021, 10:07

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Королева Великобритании Елизавета II распорядилась начать судебный процесс против Гарри и Меган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

    Сообщается, что группа юристов королевы ведет консультации с экспертами из компаний, специализирующиеся по вопросам клеветы, после волны критики со стороны внука Елизаветы II Гарри и его супруги Меган Маркл.

    Со ссылкой на информированный источник издание пишет, что неоднократные нападки вызвали гнев королевы. Против Гарри и Меган возбудят судебное дело. Сообщается, что именно таким образом им дадут понять, что повторные нападки не останутся безнаказанными.

    В прошлом месяце королевская семья была потрясена новостью о том, что Гарри пишет мемуары, в которых пообещал поделиться откровениями, и собирается выпустить их в следующем году к «платиновому юбилею» королевы.

    Рассматривается вопрос об отправке правового уведомления издательству Penguin Random House.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Великобритания Судебный процесс
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