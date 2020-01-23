Елизавета II подписала закон о Brexit

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского союза, тем самым подтвердив, что Brexit состоится 31 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Министр британского правительства по делам выхода из ЕС Стивен Баркли сообщил о вступлении закона в силу в своем Twitter.

«Вчера Палата общин и Палата лордов окончательно одобрили закон о брексите. Сегодня Ее величество подписала этот закон, и он вступил в силу, - сказал Баркли в видеообращении. - Это означает, что этот законопроект теперь стал законом, и он подтверждает наш выход из ЕС 31 января».

«Казалось, что мы никогда не перейдем эту линию, но мы это сделали», - заявил в четверг премьер Борис Джонсон, комментируя вступление закона в силу.

В соответствии с планом премьера Бориса Джонсона, одобренным парламентом в декабре прошлого года, Британия должна официально покинуть Евросоюз 31 января в 11 часов вечера.

Европарламент проголосует по вопросу согласия на выход 31 января. Ожидается, что евродепутаты одобрят уже принятую британским парламентом сделку с ЕС.

Путь Британии к выходу из Евросоюза после референдума, состоявшегося летом 2016 года, был непростым.

Brexit расколол общество, привел к отставке двух консервативных правительств (во главе с Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй) и к двум парламентским выборам: 2017-го и 2019 годов.

Британцы на протяжении последних трех с половиной лет провели множество массовых акций за и против выхода страны из ЕС.