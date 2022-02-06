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    Елизавета II хочет даровать жене принца Чарльза титул королевы-консорта

    6 Февраля 2022, 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Королева Елизавета II в своем обращении по поводу Платинового юбилея своего правления попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую супругу принца Чарльза, королевой-консортом, после того как Чарльз взойдет на престол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт BBC News «Русская служба новостей».

    Ранее такого титула герцогине Корнуолльской не полагалось - упоминания о ней как о принцессе-консорте исчезли с сайта принца Чарльза в 2018 году.

    Повод для обращения королевы - первый в истории Платиновый юбилей британского монарха: в воскресенье исполнится 70 лет с начала правления Елизаветы II.

    «Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», - говорится в письменном обращении королевы, выпущенном вскоре после приема по случаю предстоящего юбилея.

    Таким образом, нынешняя жена Чарльза, вторая после принцессы Дианы, автоматически получит титул королевы-консорта, то есть жены члена королевской семьи, после того как принц Чарльз взойдет на престол.

    Чарльз и Камилла вступили в гражданский союз в 2005 году. До этого Чарльз был женат на принцессе Диане, но в 1996 году они развелись, а через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

    В воскресенье королева Елизавета II станет первым британским монархом, правившим 70 лет и достигшим Платинового юбилея.

    Торжества по случаю Платинового юбилея царствования королевы Елизаветы II начнутся в воскресенье 6 февраля, а кульминация их будет в июне, когда в Британии объявлены длинные выходные со 2 по 5 июня. В рамках празднований в стране пройдет череда концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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