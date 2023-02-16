Элина Паули назначена директором РГУ «Қоғамдық келісім» МИОР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали представил коллективу директора республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» Элину Паули, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Элина Паули в 2021 году зачислена в Президентский молодежный кадровый резерв, является членом Ассамблеи народа Казахстана и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

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В разные годы работала в департаменте общественной модернизации, Комитете по делам молодежи и семьи, заместителем директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» МИОР РК, с 2022 года работала заместителем председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.





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