-
-
-
-
-
14:16 58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12:44 128
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 517
Елеусинов проведет еще два боя до конца года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данияр Елеусинов (3-0, 1 КО) проведет еще два боя на профи-ринге до конца года. Об этом объявил промоутер казахстанца Эдди Херн, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Напомним, ранее Елеусинов уже анонсировал свой поединок в андеркарде Андраде-Сондерс, который должен был пройти в Бостоне (США) 20 октября. В связи с тем, что Сондерс попался на допинге и отказался от чемпионского титула - бой Елеусинова состоится уже в рамках вечера бокса Андраде-Каутондоква. Соперником казахстанца станет американец Мэтт Догерти (8-5-1, 4 КО).
Кроме того, известный промоутер Эдди Херн уже успел анонсировать пятый поединок Елеусинова на профи-ринге, который пройдет также в этом году, 24 ноября (Монте-Карло), в рамках вечера бокса Лебедев-Уилсон. Соперник олимпийского чемпиона из Казахстана пока не известен.
- Юлия Путинцева прошла во второй круг Кубка Кремля
- Кайрат Боранбаев рассказал о лимите на легионеров и пути ФК «Кайрат»
- Глава WBC назвал бой Головкин - «Канело» одним из величайших в истории
- «Канело» сделал новое заявление о бое с Головкиным
- «Канело» вручили отобранный у Головкина пояс
- Знаменосец сборной Казахстана на юношеских Олимпийских играх вышел в полуфинал