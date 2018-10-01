Елеусинов проведет еще два боя до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данияр Елеусинов (3-0, 1 КО) проведет еще два боя на профи-ринге до конца года. Об этом объявил промоутер казахстанца Эдди Херн, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Напомним, ранее Елеусинов уже анонсировал свой поединок в андеркарде Андраде-Сондерс, который должен был пройти в Бостоне (США) 20 октября. В связи с тем, что Сондерс попался на допинге и отказался от чемпионского титула - бой Елеусинова состоится уже в рамках вечера бокса Андраде-Каутондоква. Соперником казахстанца станет американец Мэтт Догерти (8-5-1, 4 КО).

Кроме того, известный промоутер Эдди Херн уже успел анонсировать пятый поединок Елеусинова на профи-ринге, который пройдет также в этом году, 24 ноября (Монте-Карло), в рамках вечера бокса Лебедев-Уилсон. Соперник олимпийского чемпиона из Казахстана пока не известен.