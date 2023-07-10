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    Елену Рыбакину ждет повторение Уимблдонского финала

    10 Июля 2023, 22:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туниска Онс Жабер уверенно обыграла двукратную чемпионку турнира, чешку Петру Квитову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В первом сете, который продлился всего 22 минуты, Жабер не оставила шансов Квитовой — 6:0. Во втором сете Жабер выиграла со счетом 6:3.

    Благодаря этой победе теннисистка из Туниса стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема в Лондоне и в следующем матче сыграет с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

    Отметим, что лучшая теннисистка Казахстана обыграла Жабер в финале прошлогоднего Уимблдона в трех сетах.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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