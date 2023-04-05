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    Елену Рыбакину номинировали на звание лучшей теннисистки месяца

    5 Апреля 2023, 02:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный Twitter-аккаунт о теннисе Relevant Tennis предложил своим подписчикам выбрать лучшую теннисистку по итогам марта, передает МИА «Казинформ».

    В список кандидатов вошли четыре спортсменки: казахстанка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA), румынка Сорана Кырстя (41 место), белоруска Арина Соболенко (2-е место) и чешка Петра Квитова (10-е место).

    В рейтинге пока лидирует Елена Рыбакина – за нее проголосовали более 60% респондентов.

    Напомним, главным достижением Елены Рыбакиной в марте стала победа на турнире в Индиан-Уэллсе, где в матче за трофей она обыграла Арину Соболенко — 7:6 (13:11), 6:4. Также казахстанка дошла до финала турнира в Майами, где 2 апреля проиграла Петре Квитовой — 6:7 (14:16), 2:6.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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