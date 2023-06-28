Елене Рыбакиной предрекли сильнейшее давление на Уимблдоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшая восьмая ракетка мира австралийская теннисистка Алисия Молик высказалась о предстоящем выступлении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

«На Рыбакину будет обращено пристальное внимание, поэтому все будет зависеть от того, как она со всем этим справится. Она действующая чемпионка, поэтому требования к ней со стороны СМИ и общественности повышенные. Возможно, это ее только подстегнет. На турнире Елена будет испытывать сильное давление. Я бы даже сказала, сильнейшее. Посмотрим, сможет ли она с этим совладать», — приводит слова Молик Australian Open.

Напомним, Рыбакина стала победительницей Уимблдона 2022 года. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира казахстанская теннисистка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина снялась с турнира перед Уимблдоном-2023. Позже спортсменка сделала заявление после снятия с турнира перед Уимблдоном.