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    15:44, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина заявилась на очередной турнир после US Open

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    Фото: Profimedia
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина попала в заявочный лист турнира категории WTA 500 Pan Pacific Open, который пройдет в Токио (Япония) с 25 сентября по 1 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Конкуренцию Рыбакиной, получившей третий номер посева, составят такие теннисистки, как Ига Швентек, Джессика Пегула, Мария Саккари, Каролин Гарсия, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Дарья Касаткина и другие.

    Отметим, что последним турниром для Елены Рыбакиной на сегодняшний день был US Open, где она дошла до третьего круга, но уступила Соране Кырстя. Планируется, что с 17 по 23 сентября Рыбакина выступит на турнире в Гвадалахаре (Мексика).


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная
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