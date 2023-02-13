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    Елена Рыбакина закрепилась на 10-м месте мирового рейтинга

    13 Февраля 2023, 20:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг игроков в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой десятое место в мировом рейтинге, Юлия Путинцева поднялась с 45-й строчки на 43-ю.

    Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина опустилась с 24-й позиции на 25-ю.

    Рейтинг WTA. Положение на 13 февраля:

    10. (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2860;

    43 (+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1193;

    452 (+1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 102;

    505(-3). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 82;

    541. (0). Анна Данилина (Казахстан) – 70;

    1181 (0). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 7.

    В мужском рейтинге АТР Александр Бублик расположился на 50-й строчке, Тимофей Скатов поднялся на 125-е место, Михаил Кукушкин занимает 226-е место.

    В парном разряде, благодаря выходу в полуфинал турнира АТР 250 в Кордове, Андрей Голубев и Александр Недовесов улучшили свои позиции в мировом рейтинге. Голубев теперь занимает 47-е место, а Недовесов 67-е.

    Рейтинг АТР. Положение на 13 февраля:

    50 (0). Александр Бублик (Казахстан) – 865;

    125 (+2). Тимофей Скатов (Казахстан) – 431;

    226 (-9). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 244;

    307 (+22). Денис Евсеев (Казахстан) – 164;

    312 (-8). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 162;

    404 (-19). Дмитрий Попко (Казахстан) – 114.


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Теннис
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