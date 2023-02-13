Елена Рыбакина закрепилась на 10-м месте мирового рейтинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг игроков в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой десятое место в мировом рейтинге, Юлия Путинцева поднялась с 45-й строчки на 43-ю.
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина опустилась с 24-й позиции на 25-ю.
Рейтинг WTA. Положение на 13 февраля:
10. (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2860;
43 (+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1193;
452 (+1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 102;
505(-3). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 82;
541. (0). Анна Данилина (Казахстан) – 70;
1181 (0). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 7.
В мужском рейтинге АТР Александр Бублик расположился на 50-й строчке, Тимофей Скатов поднялся на 125-е место, Михаил Кукушкин занимает 226-е место.
В парном разряде, благодаря выходу в полуфинал турнира АТР 250 в Кордове, Андрей Голубев и Александр Недовесов улучшили свои позиции в мировом рейтинге. Голубев теперь занимает 47-е место, а Недовесов 67-е.
Рейтинг АТР. Положение на 13 февраля:
50 (0). Александр Бублик (Казахстан) – 865;
125 (+2). Тимофей Скатов (Казахстан) – 431;
226 (-9). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 244;
307 (+22). Денис Евсеев (Казахстан) – 164;
312 (-8). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 162;
404 (-19). Дмитрий Попко (Казахстан) – 114.
Фото: ktf.kz