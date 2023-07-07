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    Елена Рыбакина: «Я стараюсь сосредоточиться на себе»

    7 Июля 2023, 20:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина после победы над француженкой Ализе Корне в матче второго круга Уимблдона рассказала о том, почему редко проявляет эмоции на корте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ФТК.

    «Я спокойный человек, почти всегда такой была. У меня было не так много матчей, в которых вы можете увидеть мои эмоции. Я стараюсь сосредоточиться на себе. Иногда это хорошо, иногда, возможно, нет. Нужно постоянно следить за тем, что происходит вокруг. Я бы сказала, что это просто мой характер. Когда Ализе упала, я не знала, что делать. Это был шок. В тот момент внутри было много эмоций, и я просто старалась сохранять спокойствие», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

    Ранее Елена Рыбакина одержала победу над Корне со счетом 6:2, 7:6 и прошла в третий круг Уимблдона.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Теннис
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