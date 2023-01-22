Елена Рыбакина: Я получила большую поддержку в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Рыбакина, сегодня обыгравшая Игу Свёнтек в четвертом раунде Australian Open (6/4, 6/4), рассказала об изменениях в своей жизни после победы на Уимблдоне-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Конечно, я получила очень большую поддержку в Казахстане. Люди за мной следят, болеют, верят в меня. Возвращение в страну получилось потрясающим. Спасибо всем, кто меня поддерживает», - сказала Е. Рыбакина.

Также 23-летняя теннисистка высказалась о своем внешнем спокойствии на корте.

«Безусловно, я волнуюсь при выходе на корт, но стараюсь не показывать эмоции. Тренер говорит, что иногда надо показывать. Поэтому я учусь», - сказала она.

В первом за карьеру четвертьфинале Открытого первенства Австралии Рыбакина сразится с Еленой Остапенко (17 ракетка мира) из Латвии. Матч состоится 24 января.





Фото: ktf.kz















