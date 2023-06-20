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    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч

    20 Июня 2023, 07:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) начнет выступление на турнире Bett1open в Берлине с противостояния россиянке Полине Кудерметовой (139-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Матч состоится 20 июня. Прямая трансляция начнется в 15:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра здесь.

    Напомним, Елена Рыбакина посеяна на турнире в Берлине под вторым номером. Главной претенденткой на победу является белоруска Арина Соболенко (2-е место в рейтинге WTA) — у нее первый номер посева. Что касается последних выступлений Елены Рыбакиной, то на «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, но снялась из-за болезни.

    Если говорить о выступлениях Полины Кудерметовой, то россиянка стартовала на турнире в Берлине с квалификации и уже выиграла два матча.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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