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    Елена Рыбакина высказалась о соперниках

    13 Апреля 2023, 21:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly казахстанская теннисистка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала, кого считает своим главным соперником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Много достаточно хороших игроков. И со многими у меня были очень тяжелые матчи. Наверное, с начала года у нас такое противостояние с Ариной Соболенко. Но очень много игроков, с которыми непросто играть и хочется побеждать. Крейчикова – очень сильный игрок, сейчас Онс Жабер возвращается, вот только выиграла турнир. Ига Швентек, конечно же», - рассказала Елена Рыбакина.

    Она также добавила, что соперников очень много и надо работать.

    Ранее Елена Рыбакина в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly рассказала о том, какую планку ставит для себя сборная Казахстана на матче Кубка Билли Джин Кинг, о предстоящих турнирах и соперниках.

    Сегодня утром Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину. Президент Казахстана поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе. Позже на пресс-конференции казахстанская теннисистка рассказала о том, что Президент подарил ей часы с гравировкой и платок.

    Отметим, что седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши.

    Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Рыбакиной также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Видео Теннис Рыбакина Елена
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