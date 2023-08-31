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    Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open-2023

    31 Августа 2023, 08:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) должна была сыграть с австралийкой Айлой Томлянович (127-е место) в матче второго круга US Open-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Однако, ее соперница снялась за несколько часов до начала и казахстанка прошла в следующий круг.

    Накануне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина разгромила украинку Марту Костюк (37-е место) на старте US Open-2023.

    Стоит отметить, что для Айлы Томлянович это был бы второй матч с ноября прошлого года: 30-летняя спортсменка на протяжении десяти месяцев боролась с травмой колена. Что касается личного противостояния Рыбакиной и Томлянович, то казахстанка лидировала — 2-0. Ранее они встречались между собой в 2021 году в Мадриде и в 2022-м на Уимблдоне. В первом матче Рыбакина победила со счетом 6:4, 6:0, во втором — 4:6, 6:2, 6:3.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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