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    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Майами

    26 Марта 2022, 00:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала в турнире WTA одиночного разряда в Майами (штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка встретилась с 24-летней румынской спортсменкой Еленой Габриэлой Рузе, которую переиграла в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Матч продлился один час и 45 минут.

    Во время встречи Елена Рыбакина подала семь подач навылет, совершила три двойные ошибки, выиграла восемь очков и четыре гейма подряд.

    В следующей игре казахстанская теннисистка встретится с победительницей американской пары Джессика Пегула — Слоан Стивенс.

    Ранее Елена Рыбакина проиграла шестой ракетке мира Марии Саккари на турнире в США.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт США Теннис
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