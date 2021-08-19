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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

19 Августа 2021 02:00
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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором круге турнира в Цинциннати первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Бельгии Элизу Мертенс со счётом 6:3, 6:2, передает МИА «Казинформ».

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По информации Федерации тенниса Казахстана, продолжительность встречи составила 1 час и 14 минут. На счету Рыбакиной пять подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Бельгийка, в свою очередь, допустила шесть двойных ошибок, четыре раза сделала эйс и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу нашей теннисистки.

«Теперь Елена сыграет с победительницей противостояния между Паулой Бадосой (Испания) и Ариной Соболенко (Беларусь)», - сообщила пресс-служба ФТК в Instagram.
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#Спорт  
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