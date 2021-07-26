Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно продолжает участие в Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Во втором туре казахстанская теннисистка встретилась с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. В матче, который длился два сета, Рыбакина выиграла со счетом 6:2, 6:3. Встреча длилась 1 час 14 минут.

Напомним, что первом раунде турнира Рыбакина переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:4, 6:2.

В следующем круге Елена сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия).

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.