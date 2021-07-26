Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде

    26 Июля 2021, 10:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно продолжает участие в Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Во втором туре казахстанская теннисистка встретилась с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. В матче, который длился два сета, Рыбакина выиграла со счетом 6:2, 6:3. Встреча длилась 1 час 14 минут.

    Напомним, что первом раунде турнира Рыбакина переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:4, 6:2.

    В следующем круге Елена сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия).

    Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай