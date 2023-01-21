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    Елена Рыбакина  вышла в третий круг парного разряда Australian Open

    21 Января 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой одержали победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Теннисистки обыграли пару Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).

    Елена Рыбакина и Анастасия Павлюченкова одержали победу со счетом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Гуарачи и Латиши ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12.

    В третьем круге Елена Рыбакина и Анастасия Павлюченкова встретятся с победительницами противостояния пары Надежды Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) и Суко Аоямы/Эны Шибахары (обе — Япония).


    Фото: j48tennis.net

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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