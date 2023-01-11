Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Австралии

    11 Января 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой одержали победу в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Теннисистки обыграли пару Николь Меличар-Мартинез (США)/Саманта Стосур (Австралия). Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Меличар-Мартинез и Стосур один эйс, четыре двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. Павлюченкова и Рыбакина восемь раз подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из 11.

    В полуфинале Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с парой Елена Остапенко (Латвия) / Людмила Киченок (Украина).

    Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина в паре с россиянкой вышла в четвертьфинал турнира в Австралии.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теннисистки Нупбай и Арыстанбекова завоевали 10-й юбилейный титул ITF
    Участие сборной Казахстана в Универсиаде началось с победы
    Елена Рыбакина остановилась в шаге от первого титула WTA в парном разряде
    Карагандинские паралимпийцы готовятся к главным стартам 2023 года
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области
    Новости партнеров