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    Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Риме

    20 Мая 2023, 07:30

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) встретилась с латвийкой Еленой Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч закончился победой Елены Рыбакиной в двух сетах — 6:2, 6:4. При это второй сет прерывался из-за сильного дождя. Таким образом, казахстанка вышла в финал турнира. Добавим, что Елена Остапенко в 2017 году выигрывала «Ролан Гаррос».

    Ранее Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) — 6:3, 6:3 и польку Игу Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась). Отметим, что призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков.

    Рыбакина вышла в четвертый финал в сезоне: предыдущие были на Australian Open, в Индиан-Уэллс (титул) и в Майами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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