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    Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

    15 Мая 2023, 21:02

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч четвертого круга на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина провела встречу с чешской спортсменкой Маркетой Вондрусовой (70-я ракетка мира) и одержала победу с общим счетом 6:3, 6:3. Игра продлилась один час и 13 минут.

    За время игры казахстанская теннисистка исполнила четыре подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также она выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

    В прошлом матче россиянка Анна Калинская снялась с игры против Елены из-за травмы.

    Отметим, что данная встреча проходила на стадии 1/8 финала итальянского турнира на грунте.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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