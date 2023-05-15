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    Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме

    15 Мая 2023, 00:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч третьего круга и вышла в 1/8 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

    Соперницей Елены Рыбакиной, шестой ракетки мира, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место.

    Елена Рыбакина вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

    Турнир в Риме пройдет с 9 по 20 мая.

    Ранее сообщалось, что другая казахстанская теннисистка Анна Данилина досрочно вышла в третий круг турнира.
    В мужском одиночном разряде барьер третьего круга не смог преодолеть Александр Бублик, проигравший четвертой ракетке мира Касперу Рууду из Норвегии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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