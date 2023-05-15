Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч третьего круга и вышла в 1/8 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

Соперницей Елены Рыбакиной, шестой ракетки мира, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место.

Елена Рыбакина вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

Турнир в Риме пройдет с 9 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что другая казахстанская теннисистка Анна Данилина досрочно вышла в третий круг турнира.

В мужском одиночном разряде барьер третьего круга не смог преодолеть Александр Бублик, проигравший четвертой ракетке мира Касперу Рууду из Норвегии.



