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    Елена Рыбакина выразила благодарность казахстанцам за поддержку

    31 Июля 2021, 20:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выразила благодарность своим болельщикам за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, после матча за третье место на Олимпиаде наша спортсменка выразила слова благодарности всем, кто ее поддерживал.

    «Сегодня я постаралась сделать всё, что в моих силах, но, к сожалению, немного не повезло. Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, Федерации тенниса Казахстана и моей команде! Мы проделали большую работу. Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку! Я надеюсь, что смогу принять участие на Олимпийских играх в Париже, и тогда уже ситуация с пандемией в мире улучшится. И мы сможем чувствовать поддержку и слышать крики болельщиков с трибун», - сказала Елена Рыбакина.

    Ранее сообщалось , что в Токио завершился матч за бронзовую награду одиночного разряда среди женщин. Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали. В матче за третье место Рыбакиной противостояла представительница Украины, шестая ракетка мира Элина Свитолина. Рыбакина выиграла первый сет матча со счетом 6:1. Во втором сете игра продолжалась до тай-брейка, когда казахстанская спортсменка уступила со счетом 6:7.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Соотечественники Спорт Олимпиада Общество
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