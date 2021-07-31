Елена Рыбакина выразила благодарность казахстанцам за поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выразила благодарность своим болельщикам за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, после матча за третье место на Олимпиаде наша спортсменка выразила слова благодарности всем, кто ее поддерживал.

«Сегодня я постаралась сделать всё, что в моих силах, но, к сожалению, немного не повезло. Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, Федерации тенниса Казахстана и моей команде! Мы проделали большую работу. Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку! Я надеюсь, что смогу принять участие на Олимпийских играх в Париже, и тогда уже ситуация с пандемией в мире улучшится. И мы сможем чувствовать поддержку и слышать крики болельщиков с трибун», - сказала Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось , что в Токио завершился матч за бронзовую награду одиночного разряда среди женщин. Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали. В матче за третье место Рыбакиной противостояла представительница Украины, шестая ракетка мира Элина Свитолина. Рыбакина выиграла первый сет матча со счетом 6:1. Во втором сете игра продолжалась до тай-брейка, когда казахстанская спортсменка уступила со счетом 6:7.