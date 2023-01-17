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    Елена Рыбакина выполнила самую быструю подачу на Australian Open

    17 Января 2023, 14:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина в матче с итальянкой Кочаретто отправила мяч сопернице со скоростью 195 км/ч. Это лучший показатель на турнире на данный момент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Лидер женской сборной Казахстана уже не первый раз превосходит остальных в данном компоненте игры.

    Как сообщалось ранее, на стадии 1/64 финала Australian Open казахстанка сыграла против 48-й ракетки мира итальянки Элизабетты Кочаретто. Рыбакина (25-я ракетка мира) одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

    Следующий матч первая ракетка Казахстана проведет с представительницей Словении Каей Юван.


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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