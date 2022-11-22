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    Елена Рыбакина выполнила 370 эйсов в 2022 году

    22 Ноября 2022, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина стала второй по результатам завершившегося сезона WTA по количеству подач навылет: в 57 проведенных матчах казахстанка выполнила 370 эйсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Первое место в рейтинге заняла победительница Итогового чемпионата WTA француженка Каролин Гарсия (394 эйса за 63 матча), на третьем – россиянка Вероника Кудерметова (265 эйсов за 59 матчей).

    В 2020 году Рыбакина стала лучшей в женской теннисной ассоциации. На счету у казахстанки было 193 эйса.

    В мужском АТР-туре первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал шестым по количество эйсов. 55 мачтах Александр наколотил 715 подач навылет. В прошлом году казахстанец занял первое место по числу эйсов (840 эйсов в 62 матчах).
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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