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    Елена Рыбакина выиграла в первом матче парного разряда на турнире в Мадриде

    27 Апреля 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч первого круга парного разряда на турнире WTA Madrid Open в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой Рыбакина сыграла с японским дуэтом Сюко Аояма — Ена Шибахара и одержала уверенную победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:1. Встреча продлилась 50 минут.

    За время игры казахстанка и россиянка исполнили четыре подачи навылет и не совершили ни одной ошибки. Также Рыбакина и Павлюченкова выиграли восемь очков и восемь геймов подряд.

    Во втором круге одиночного разряда турнира, куда казахстанка попала как седьмая сеяная, Елена сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской 28 апреля.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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