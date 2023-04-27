Елена Рыбакина выиграла в первом матче парного разряда на турнире в Мадриде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч первого круга парного разряда на турнире WTA Madrid Open в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой Рыбакина сыграла с японским дуэтом Сюко Аояма — Ена Шибахара и одержала уверенную победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:1. Встреча продлилась 50 минут.

За время игры казахстанка и россиянка исполнили четыре подачи навылет и не совершили ни одной ошибки. Также Рыбакина и Павлюченкова выиграли восемь очков и восемь геймов подряд.

Во втором круге одиночного разряда турнира, куда казахстанка попала как седьмая сеяная, Елена сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской 28 апреля.



