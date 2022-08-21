Елена Рыбакина выбрала себе напарницу на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина определилась с напарницей на US Open в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пару Рыбакиной на Открытом чемпионате США по теннису составит украинка Ангелина Калинина.

US Open-2022 стартует 29 августа и продлится до 11 сентября. В прошлом году на турнире Большого шлема в США в одиночном разряде Елена Рыбакина дошла до третьего круга, где проиграла румынской теннисистке Симоне Халеп — 6:7, 6:4, 3:6. На данный момент это лучшее достижение казахстанки на US Open. Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в этом году составит 20 млн 456 тыс. долларов.