АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла американу Даниэль Коллинз, занимающую 11-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Матч продолжался 1 час 26 минут. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу лидера женской сборной Казахстана.
Ранее Рыбакина никогда не выходила в четвертый круг Australian Open. Лучшим достижением казахстанки был третий круг в 2020 году.
Следующей соперницей Рыбакиной в Мельбурне станет лидер мирового женского рейтинга полька Ига Швентек или испанка Кристина Буча (100 номер в WTA).