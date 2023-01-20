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    Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

    20 Января 2023, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла американу Даниэль Коллинз, занимающую 11-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Матч продолжался 1 час 26 минут. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу лидера женской сборной Казахстана.

    Ранее Рыбакина никогда не выходила в четвертый круг Australian Open. Лучшим достижением казахстанки был третий круг в 2020 году.
    Следующей соперницей Рыбакиной в Мельбурне станет лидер мирового женского рейтинга полька Ига Швентек или испанка Кристина Буча (100 номер в WTA).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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