Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла американу Даниэль Коллинз, занимающую 11-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу лидера женской сборной Казахстана.

Ранее Рыбакина никогда не выходила в четвертый круг Australian Open. Лучшим достижением казахстанки был третий круг в 2020 году.

Следующей соперницей Рыбакиной в Мельбурне станет лидер мирового женского рейтинга полька Ига Швентек или испанка Кристина Буча (100 номер в WTA).





