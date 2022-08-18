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    Елена Рыбакина впервые пробилась в четвертьфинал турнира в США

    18 Августа 2022 23:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего круга турнира серии WTA 1000-Western & Southern Open в Цинциннати первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разгромила 29-ю ракетку мира американку Алисон Риске 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    Встреча продолжалась почти полтора часа. Елена сделала девять эйсов и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов.

    За выход в полуфинал «Мастерса» Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния между первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша) и Мэдисон Киз (США).

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина и британка Эмма Радукану должны были выступить вместе на турнире в Цинциннати (США) в парном разряде, однако решили сняться. Такое решение спортсменки приняли после удачного выступления в одиночном разряде.

    Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК
    #Спорт #Теннис #Рыбакина Елена
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