Елена Рыбакина впервые пробилась в четвертьфинал турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего круга турнира серии WTA 1000-Western & Southern Open в Цинциннати первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разгромила 29-ю ракетку мира американку Алисон Риске 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Встреча продолжалась почти полтора часа. Елена сделала девять эйсов и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал «Мастерса» Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния между первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша) и Мэдисон Киз (США).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина и британка Эмма Радукану должны были выступить вместе на турнире в Цинциннати (США) в парном разряде, однако решили сняться. Такое решение спортсменки приняли после удачного выступления в одиночном разряде.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК