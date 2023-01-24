Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей

    24 Января 2023, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой предстоящий полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии и рассказала о болельщиках из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Сегодня мы с Еленой Остапенко играли очень агрессивно, пытались давить друг на друга с первого мяча. Конечно, весь опыт, полученный на Уимблдоне, помогает мне сейчас в Австралии. Я знаю, чего ожидать. На корте чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым своим матчем. Что касается поддержки, то я получаю ее со всего мира. Но больше всего из Казахстана. Наилучшая поддержка в карьере была на Олимпиаде – тогда я впервые ощутила ее в полной мере. Мы играли без зрителей, но я ежедневно получала тысячу сообщений. Сейчас в полуфинале меня ждет встреча с непростой соперницей. С Викой Азаренко я играла всего один раз – на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда одержала победу, но не скажу, что она была легкой. Как и всегда, постараюсь подготовиться к матчу, все проанализировать, обдумать. Разумеется, на корте сделаю все возможное, чтобы победить и выйти в финал», - резюмировала Рыбакина.

    Как ранее сообщалось, Елена Рыбакина в полуфинале сыграет с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Викторией Азаренко (24-я ракетка мира) из Беларуси. Матч состоится в четверг 26 января, время начала игры будет известно позже.

    Победа в четвертьфинале на Australian Open принесла Рыбакиной $669 тысяч. В Live-рейтинге WTA Елена Рыбакина поднимается на 12-е место.


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Школа-интернат при республиканском колледже спорта в Алматы возобновит работу
    Елена Рыбакина в Live-рейтинге WTA поднимается на 12-е место
    Победа в четвертьфинале на Australian Open принесла Рыбакиной $669 тысяч
    Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира Большого шлема во второй раз
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
    5 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
    Новости партнеров