Елена Рыбакина в Live-рейтинге WTA поднимается на 12-е место

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина в Live-рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) поднимается на 12-е место. Выше казахстанская теннисистка никогда не была, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

На 12-е место в рейтинге Лена поднималась 17 января 2022 года, а до начала Australian Open занимала 25-ю строчку.

Выход в финал позволит Рыбакиной впервые в карьере войти в топ-10. В худшем случае она расположится между 12 и 14 местом.

Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема» на Australian Open и заработала 555 250 долларов.





Фото: Сhampionat.com