Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Торонто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно, с кем встретится казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (27-е место в рейтинге WTA) в первом круге турнира в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первой соперницей казахстанки на турнире станет чешская теннисистка Мария Боузкова (47-е место). Матч состоится сегодня, 8 августа.

Рыбакина и Боузкова встречались между собой дважды – в 2020 году в Риме (Италия) и в 2022 году в Аделаиде (Австралия). Елена не отдала своей сопернице ни одного сета, победив в первом матче со счетом 7:5, 7:6, а во втором – 6:3, 6:4. Призовой фонд турнира в Торонто в этом году составляет 2 млн 697 тыс. 250 долларов. Победительница заработает 439 тыс. 700 долларов и получит 900 рейтинговых очков.





Фото: sports.kz