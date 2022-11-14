Елена Рыбакина узнала свое положение в обновленном рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила актуальную версию рейтинга представительниц одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила Ига Свёнтек из Польши, вторую позицию занимает тунисская спортсменка Онс Жабер, третья — американка Джессика Пегула.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина осталась 22-й. Юлия Путинцева потеряла одну строчку и стала 52-й.

В парном разряде лидирует Катерина Синякова из Чехии, россиянка Вероника Кудерметова и еще одна чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

Анна Данилина осталась в рейтинге на 11-й строчке. Жибек Куламбаева — 204-я.

Фото: sports.kz



