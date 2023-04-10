Елена Рыбакина узнала свое место в чемпионской гонке WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - WTA опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки в женском одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт WTA (Женской теннисной ассоциации).

Лидерство продолжает удерживать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье —представительница США Джессика Пегула.

Финалистка турнира в Чарльстоне швейцарка Белинда Бенчич поднялась на 2 строчки и теперь занимает 5-е место.

Чемпионская гонка WTA. 10 апреля

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 3525 очков;

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3211;

3. Джессика Пегула (США) — 2090;

4. Ига Швёнтек (Польша) — 1810;

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790;

6. Петра Квитова (Чехия) — 1625;

7. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1491;

8. Кори Гауфф (США) — 1250;

9. Виктория Азаренко (Беларусь) — 1171;

10. Магда Линетт (Польша) — 1112.