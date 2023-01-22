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    Елена Рыбакина узнала соперницу за выход в полуфинал Australian Open-2023

    22 Января 2023, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/8 финала встретились представительница Латвии Елена Остапенко, занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA, и седьмая ракетка мира Коко Гауфф из США. В итоге победу в двух сетах отпраздновала Остапенко (7:5, 6:3), хотя изначально явным фаворитом была 18-летняя американка.

    Ранее Рыбакина сенсационно победила лучшую теннисистку мира Игу Свёнтек (6:4, 6:4).

    Таким образом, Елена Рыбакина и Елена Остапенко сыграют между собой за выход в полуфинал турнира.

    Фото: sports.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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