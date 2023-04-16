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    Елена Рыбакина узнала следующую соперницу после триумфа за сборную Казахстана

    16 Апреля 2023, 18:15

    ШТУТГАРТ. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка теннисного турнира серии WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023, который пройдет с 17 по 23 апреля в Штутгарте (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина на старте турнира в первом круге сыграет против 23-летней представительницы Германии Юле Нимайер (65-е место в рейтинге WTA).

    Призовой фонд турнира в Штутгарте составит 780 637 долларов. Победительница соревнований заработает 120 150 долларов и получит 470 рейтинговых очков.

    Ранее Елена Рыбакина помогла сборной Казахстана одержать победу над командой Польши со счетом 3:1 на Кубке Билли Джин Кинг в Астане. Первая ракетка Казахстана принесла стране две победы, обыграв Веронику Фальковску (253-е место) и Магду Линетт (19-е место).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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