Елена Рыбакина узнала следующую соперницу после триумфа за сборную Казахстана

ШТУТГАРТ. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка теннисного турнира серии WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023, который пройдет с 17 по 23 апреля в Штутгарте (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина на старте турнира в первом круге сыграет против 23-летней представительницы Германии Юле Нимайер (65-е место в рейтинге WTA).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составит 780 637 долларов. Победительница соревнований заработает 120 150 долларов и получит 470 рейтинговых очков.

Ранее Елена Рыбакина помогла сборной Казахстана одержать победу над командой Польши со счетом 3:1 на Кубке Билли Джин Кинг в Астане. Первая ракетка Казахстана принесла стране две победы, обыграв Веронику Фальковску (253-е место) и Магду Линетт (19-е место).