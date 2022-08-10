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    • Елена Рыбакина узнала следующую соперницу на турнире в Торонто

    10 Августа 2022 01:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана и победительница Открытого чемпионата Великобритании 2022-го года Елена Рыбакина узнала имя соперницы по следующему кругу турнира в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/16 финала казахстанская теннисистка встретится с американской спортсменкой Кори Гауфф, которая на данный момент занимает 11-ю строчку мирового рейтинга.

    На предыдущей стадии Рыбакина в тяжелом матче, который длился три часа, обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову в трех сетах, тогда как Гауфф была сильнее соотечественницы Мэдисон Бренгл в двух сетах.


    Фото: Sports.kz.


    #Спорт #Теннис #Рыбакина Елена
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