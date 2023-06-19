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    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине

    19 Июня 2023, 01:27

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого круга Рыбакина, которая является второй сеяной на турнире, сыграет с 20-летней россиянкой Полиной Кудерметовой (141-е место в рейтинге WTA).

    Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Берлине благодаря победе над представительницей Швейцарии Сюзан Бандеччи (388-е место) в финале квалификации.

    Турнир Bett1open пройдет в Берлине с 19 по 25 июня.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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