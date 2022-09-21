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    Елена Рыбакина уступила россиянке на старте турнира в Токио

    21 Сентября 2022, 15:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела свой первый матч на турнире в Токио (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей 22-й ракетки мира и победительницы Уимблдона-2022 выступила представительница России Людмила Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA. Встреча 1/16 финала соревнований завершилась победой Самсоновой в двух партиях — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 27 минут.

    В следующем раунде Людмила сыграет с Синьюй Ван из Китая (78).

    На своем предыдущем турнире в словенском Портороже 23-летняя казахстанка дошла до финального поединка, в котором потерпела поражение от Катерины Синяковой из Чехии в трех сетах.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Япония Теннис Рыбакина Елена
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