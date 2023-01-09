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    Елена Рыбакина уступила на старте турнира в Австралии

    9 Января 2023, 09:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла на старте турнира Аделаида-2 – в начале своего пути спортсменка уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 3:6, 5:7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.

    Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время Квитова сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из трех возможных брейк-пойнтов. Рыбакина, в свою очередь, семь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

    Основная сетка турнира стартовала сегодня, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тысяч. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла как раз Риске.


    Фото: GETTY IMAGES
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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