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    Елена Рыбакина ушла в отрыв от действующей чемпионки Уимблдона

    20 Июля 2023, 19:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в тройку лидеров по количеству побед в сезоне WTA-тура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 2023 году Елена записала себе в актив 37 побед, при этом наивысший показатель имеет полька Ига Швёнтек — у нее 42 выигранных в сезоне матча. Белоруска Арина Соболенко имеет на две победы меньше.

    В настоящее время Рыбакина опережает по данному показателю Джессику Пегулу (35), победительницу Уимблдона Маркету Вондроушову и Каролин Гарсию (по 29).

    Напомним, на прошедшем Уимблдонском турнире Елена Рыбакина не сумела защитить свой титул, проиграв в четвертьфинале тунисской спортсменке Онс Жабер.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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